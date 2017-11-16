Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezinde "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İncirli'deki alışveriş merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi ile Azerbaycan uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında suç örgütü lideri Mehmet Sabri Şirin'in de yer aldığı 13 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Kasım günü Bahçelievler İncirli'de bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 9 kişi ile Azerbaycan uyruklu 4 kişi yakalanmıştı.



Başka bir organize suç örgütüne silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilerle birlikte 9 silah, çok sayıda yedek şarjör ve mermi ele geçirilmişti.

