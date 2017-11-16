Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 kasımda Rusya'ya gidecek. Soçi'de gerçekleşecek görüşmelerde Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese yönelik gelişmeleri ele alacağı öğrenildi.
Erdoğan, Soçi'ye gidiyor
16.11.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 kasımda Rusya'ya gideceği bildirildi. Soçi'de gerçekleşecek görüşmede Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi ele alacağı öğrenildi.
Etiketler : putin,erdoğan,
520097 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520097.aspx
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