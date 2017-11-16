Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 kasımda Rusya'ya gidecek. Soçi'de gerçekleşecek görüşmelerde Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese yönelik gelişmeleri ele alacağı öğrenildi. 