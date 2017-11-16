TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 16 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hedeflere hava harekâtı icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.
Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
Kuzey Irak'a hava harekâtı
16.11.2017 - 20:31 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlendi. Belirlenen hedefler başarılı bir şekilde imha edildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 16 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hedeflere hava harekâtı icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.
Etiketler : Irak,Hakurk,Avaşin,Basyan,Zap,kuzey ırak,
520207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520207.aspx
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