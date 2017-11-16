Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 16 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hedeflere hava harekâtı icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.



Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



