Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK’lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik sonbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Kış ve yaz aylarında kırsalı PKK’ya dar eden güvenlik güçleri, sonbahar döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbe indirdi. 1 Eylül-14 Kasım arasındaki iki buçuk aylık sonbahar döneminde yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla 574 terörist etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı dönemde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 709 zanlıdan aralarında avukatların da bulunduğu 366’sı tutuklandı. Bu dönemde teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, “aranan teröristler listesi”nde kırmızı, mavi ve gri kategorisinde yer alan birçok teröristi de etkisiz hâle getirdi. Aynı dönemde terör örgütü PKK saldırılarında 40 güvenlik görevlisi şehit oldu.