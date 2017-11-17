Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında emniyet müdürü sınıfından bir şüphelinin de bulunduğu meslekten ihraç edilen ve emekli 6 polis gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
17.11.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen ve emekli olanların yer aldığı 6 polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Adana,
520372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520372.aspx
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