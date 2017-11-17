Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında emniyet müdürü sınıfından bir şüphelinin de bulunduğu meslekten ihraç edilen ve emekli 6 polis gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.