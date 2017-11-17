Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Samsun merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 5, Bafra'da 1, Tekkeköy'de 1, Çarşamba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 polisi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.