Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Samsun merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 5, Bafra'da 1, Tekkeköy'de 1, Çarşamba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 polisi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da FETÖ'den 9 gözaltı
17.11.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1'i ihraç, 1'i emekli ve 5'i aktif çalışan olmak üzere toplam 9 polis gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,fetö,
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