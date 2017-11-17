Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak ziyaretinin ardından Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi havaalanına inen ve buradan helikopterle Hakkâri'ye gelen Başbakanı Yıldırım'ın helikopterlerine kobralar eşlik etti.Fatih Kışlasına inen Başbakan Yıldırım, Bulvar Caddesi üzerindeki Hakkâri Valiliği önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bizim kardeşliğimiz pazara kadar değil mezara kadar. Biz beraberiz, bir aileyiz ve birlikte Türkiye'yiz. Terör belasını milletin gündeminden çıkaracağız dedik. Terörün hayatımızı esir almasına izin vermeyeceğiz.Terörün belini kırıyoruz, umudunu yok ediyoruz. Bu kutlu yolculuğa çıkarken Bismillah dedik. 28 Eylül 2002'de Hakkâri'den yola çıktık. Benin gözümde bütün Türkiye Hakkâri'dir. İlmek ilmek dokunan Hakkâri kilimi Selçuklu'dan Alparslan'dan beri bu ülkenin ruhunu temsil ediyor.

Türk ile Kürt birdir kardeştir, birlikte Türkiye'dir. Irkçılık yapan bizden değildir ırkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok. Bölgesel ayrımcılık yok. Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber yaşadık, kardeşçe yaşadık. Bundan sonrada aynı şekilde kardeşliğimizi devam ettireceğiz.

Terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Terör ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak. Neredelerse, inlerine, dağda, şehirde hepsini teker teker alıp sizleri, milleti rahatsız etmekten kurtaracağız. Terör azaldıkça, kaynaklarımız artacak, yeni fabrikalar artacak. Son 10 yılda Güneydoğu'ya 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ama teröristler çukur kazmak istediler tesislerimizi başımıza yıkmak istediler. Ama izin vermediniz.

.