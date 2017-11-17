Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı General Raşit Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
17.11.2017 - 18:35 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganisan Devlet Başkan Yardımcısı General Dostum'u Külliye'de kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı,Raşit Dostum,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
520506 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520506.aspx
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