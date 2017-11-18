Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide “Nuri Şahin” ismiyle konu edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, izleyicilere masum gösterildi. ABD Başkanı ile görüşen Fetullah Gülen’in “darbe girişiminin arkasında olmadığı” yalanı büyük bir titizlikle işlendi, FETÖ’nün aklandığı dizide, ciddi çarpıtmalarla da Türkiye hedef alındı. Dizinin son bölümü olan Family Ties’ta (Aile Bağları) yer alan şu sahne tepki topladı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Fatih Turan, bir NATO toplantısı için ABD’ye gider. Burada ABD Başkanı Kirkman ile görüşür. Ortak basın açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı nezaket ve protokol kurallarını da aşarak ABD Başkanı’nın sözünü keser ve darbenin sorumlusu olan Nuri Şahin’i (Fetullah Gülen) ABD’den iadesini ister.

Türkiye Cumhurbaşkanı Fatih Turan dizide hayli çirkin ve kaba gösterilirken, darbenin faili olan Nuri Şahin iyi bir İngilizce aksana sahip, kültürlü ve yakışıklıdır. Darbe ile hiçbir ilgisi olmayan, demokrasi havarisi olan Nuri Şahin, demokrasi için ölümü göze alabilecek bir kahramandır...

Dizideki bir başka skandal ise Türkiye Cumhurbaşkanı Fatih Turan’ın ABD Başkanı Kirkman’a tuzak kurması... Üstelik yöntemi de FETÖ’cüler gibi gizli kamera...

Bu rezalet, Samanyolu dizilerindeki senaryoları akla getiriyor. Dizinin ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Gülen’in mali desteğiyle yapılmış olma ihtimali de hayli yüksek...