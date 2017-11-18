Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Ulusalcı duruşu nedeniyle milletvekilleri ve PM üyelerince her fırsatta eleştirilen Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise hedef tahtasına kondu. Partinin dış politikada yeterli muhalefet yapılamadığını savunan Alevi ve Kürt kökenli CHP’li yöneticiler, Yılmaz’ı alınması için birkaç defa Kılıçdaroğlu’na gitti. Parti içindeki dengeleri korumaya çalışan Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ı görevden almaya yanaşmadı. Ancak Yılmaz’ın önümüzdeki aylarda yapılacak kurultayda listeye alınmayacağının da Kılıçdaroğlu tarafından beyan edildiği öğrenildi.

Yılmaz üzerinden hareket eden bu gruplar ayrıca Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı ile Kılıçdaroğlu’nun bastırdığı parti içindeki çatlak seslerinde yükselmesini de sağlıyor. CHP’nin son süreçte doğrudan etnik kimliğe bürünmüş bir Alevi partisi hâline geldiğini şimdilik kulislerde dile getiren Sünni solcuların ilk amacı kurultayda listeyi delmek. CHP’de Kılıçdaroğlu’na yönelik bir değişiklik olmazsa, ulusalcı ve Sünni muhaliflerin hedefi 2019 seçimden hemen sonra Türkiye için yeni bir sol parti için biraya gelmek olacak.