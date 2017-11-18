Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, RDKM’de gerçekleştirildi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da katıldı. Salona alkışlar arasında giren Çavuşoğlu burada partililere hitap etti. Konuşmasında ana muhalefet partisini yerden yere vuran Çavuşoğlu, CHP’nin uluslararası vesayet odakları, FETÖ ve PKK’nın kuklası olduğunu söyledi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Türkiye’de muhalefetle ihanet terimi ilk defa bu kadar örtüşmüştür. Bizde bir muhalefet var. Ülkeyi yönetmek için değil, iddiaları için değil, ülke için yeterli bir kaynak, öngörü ortaya koymak için değil, bütün öngörüsü, yatırımı, projesi, planı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi üzerine kurmuş. Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesini sağlayamazsın.

Hele hele de Avrupa’dan Amerika’dan devşirdiğin güçlerle bunu hiçbir şekilde yapamazsın. Bu millet buna fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecek. 15 Temmuz’da darbe girişimi sırasında birileri televizyon ekranlarında olup biteni izleyip kahvesini yudumlayarak bunları seyretti. Şimdi çıkmış kontrollü darbe diyor. Asıl kontrollü olan sensin. Demokraside muhalefet şarttır. Ama Türkiye’de ana muhalefet koltuğu boştur. Orası yok hükmündedir. Çünkü bu insanların Türkiye ile ilgili bir derdi yoktur. Ana muhalefet uluslararası vesayet odaklarının kuklasıdır. FETÖ’nün kuklasıdır. PKK’nın kuklasıdır" dedi.Çavuşoğlu’na konuşmasının ardından AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak tarafından bir tablo hediye edildi. Çavuşoğlu başarılı teşkilatlara da başarı belgelerini takdim etti.