Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, 15 Temmuz’u yapan hainlerin ilk girişimlerinin 2010’da başladığını belirterek, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve 3 kuvvet komutanının istifasıyla da FETÖ’cülerin önündeki engellerin kalktığını söyledi.

Emekli Tuğgeneral Erenel, TGRT Haber’de Mehmet Aydın’ın “Sonra N’Oldu” programına konuk oldu. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) itibarsızlaştırma operasyonu yaptığına dikkat çeken Erenel’e yöneltilen sorular ve verdiği cevaplar şöyle:



- 29 Temmuz 2011 yılında 27. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve 3 kuvvet komutanının istifası ile ne yapılmak istendi?

FETÖ, yıllarca savunmada kalarak elemanlarını yetiştirme gayreti vermiştir. Kendisine göre “altın nesil” yetiştirme hedefini bu süreçte gerçekleştirmiştir. 2009-2010’lu yıllara geldiğimizde artık bu yapılanmanın belli bir aşamaya geldiğini ve bu neslin belirli kademelere adım adım ilerlediğini ve artık denge safhasına geçtiğini düşünmüştür. TSK’da ilk ciddi girişimlerini 2010 yılında yaptıklarını görüyoruz. Bu tarihte çok sayıda ülkesini ve vatanını seven FETÖ ile hiç ilgisi olmayan çok sayıda subay, çok basit nedenler ile hakkında yazılmış sahte ihbar mektupları ile maalesef emekliye sevk edilmişlerdir.



- 2010 Yüksek Askerî Şûra’sına siz de katıldınız ve emekli oldunuz. Neler yaşandı orada?

Şûra’nın öncesinde FETÖ’cülerin tuttuğu yerlere bakmak lazım. Yükselme ihtimali olan ve FETÖ’cülerin önünü tıkayabilecek kişilere yönelik yoğun olarak mektuplar ve medya kanalları kullanılarak karalama kampanyası yapıldığını görüyoruz. İlk ciddi tasfiyeler 2010 yılında olmuştur. Ben görev yaparken, benim personelim hakkında çok sayıda imzasız, isimsiz mektup geldi. Çocuklara baktığımızda hiç FETÖ ile ilgisi olmayan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan kişiler olduğunu görüyorduk.



- TSK içindeki terfilere FETÖ karışabiliyor muydu?

Benim muharip olarak tecrübem vardı Güneydoğu’ya gitmem gerekiyordu ama Sivas’a gitmem bende ve çevremde şaşkınlık uyandırmıştı.



HÜKÛMET YANILTILDI

- FETÖ’cüler yanlış istihbarat bilgileri ile hükûmeti yanılttı mı?

Orgeneral Işık Koşaner’in istifası kırılma noktası olmuştur. FETÖ’cülerin önündeki en önemli engellerden biri kalkmış oldu. 14 tane general amiral, 58 albay bunların hepsi tutuklandı. Bunlar, Şura’da terfi sıralarında olan insanlardı. Bir yandan da kamuoyunda oluşturulan itibar kaybına yönelik silahlı kuvvetlerinin algı operasyonlarının başarılı olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etmişti. “Bu süreçte yanlış yönlendirildik” ifadesinde bulunmuştu.



- Işık Koşaner, 15 Temmuz’dan sonra işin gerçeğini net bir şekilde anlamış mıdır?

Ben kesinlikle komutanımızın anladığını değerlendiriyorum. Geçmişe yönelik bir muhasebe yaptığını düşünüyorum. İstifasını üzülerek takip etmiştim, bence çaresizlik olmamalıydı.



- En kritik rolü istihbarat birimleri oynamıştır.

Genelkurmay da MİT raporları dâhil genelde hepsi İstihbarat Başkanlığına gelir. İstihbarat Başkanlığındaki birimler bunu istedikleri şekilde manipüle edebilirler. İstediklerini komutana sunabilirler, istediklerini sunmayabilirler, değiştirerek sunabilirler. Gelen raporların ben bir şekilde saklandığını veya değiştirilerek sunulduğunu düşünüyorum. TSK içinde de FETÖ’nün yapılanmasını birçok brifinglerde, hükûmete dâhil her yerde bunlar anlatıldı.



- 4 komutanın istifası 15 Temmuz darbe girişiminin altyapısını mı oluşturdu?

Kesinlikle. Komuta kademesi baştan başlayarak, aşağı kadar şekillenmiştir. Özellikle hava ve deniz kuvvetleri tamamen şekillendi. Hak eden insanlar bu manevralar ile önleri tamamen kapatıldı. 15 Temmuz darbesini yapan hainlerin şekillendiği nokta 2010’da başlamıştır. 2011 ve 2012’de bunun en kuvvetli boyutları olmuştur.



KİMSEYİ ALDATAMAYACAKLAR

- FETÖ, TSK’yı karalama operasyonunu nasıl yürüttü?

İsimsiz ihbar mektupları ile başlayıp, kariyer önü açık olan kişilerin terfi etmelerinin engellenmesi, normal terfi yapılıp ta terfi eden insanların esas gitmesi gereken görevlerden ziyade daha pasif görevlere atanması, kritik birliklerde sadece komutan değil, komutanın karargâhı ve kendi görüşlerinde olmayan birliklerin birlikte atanması ile yürütüldü.



- 15 Temmuz kalkışmasından sonra tutuklanan devre arkadaşlarınız mutlaka olmuştur. Önceden hissettikleriniz oldu mu?

FETÖ yapılanması 1970’li yıllara kadar dayanıyor. Harp Okulu’ndan beri genel bir kanı vardı. Bizim arkadaşlar arasında konuştuğumuz, davranış ve görüşe dayalı olarak fark ettiğimiz arkadaşlarımız vardı. Tuğgeneral rütbesindeki en az 7-8 kişinin tutuklandığını görüyoruz. Öğrencilerimiz arasında da o kadar başarılılar vardı ki kondurmak mümkün değildi. İnanılmaz bir şekilde, yükselişlerini hayretle takip ediyorduk.



- Darbeci generallerin ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunlar cesur değil, gözünün içine baka baka yalan söylediklerini görüyoruz. Ne Türk milletini, ne de savcıları kesinlikle aldatamayacaklar. Şu terör olayları başımızdan kalkana kadar idam cezası keşke gelse.



- Eğer istifalar gerçekleşmeseydi ne olurdu?

Işık Paşa ciddi bir temizlik hareketine başlayabilirdi.