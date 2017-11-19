Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan Leonidis, Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından, “Kendimi iyi hissetmiyorum” diye açıklama yapınca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak’ın özel talimatıyla cenaze törenine davet edildi. Leonidis, Türkiye’nin davetini kabul ederek bugün Sabah 07.00 uçağı ile Yunanistan’tan Türkiye’ye geldi. Leonidis, Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

'CENAZEYE GELMEK İSTİYORUM AMA EKONOMİK OLARAK İYİ DEĞİLİM'

Skorer'in Naim'in acı haberinden sonra ulaştığı Leonidis, "Aslında gelmek istiyorum. Ekonomik olarak pek iyi durumda değilim. Bu yüzden bireysel gelmem oldukça zor. Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan bir davet, kolaylık olursa katılmayı çok isterim. Orada olup Naim'e son kez veda etmek istiyorum." demişti.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTU ÖPTÜ

Yunan sporcu Leonidis Naim Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti. Öğle namazına müteakip kılınan Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Bu sırada Süleymanoğlu’nun sevenleri gözyaşı döktü.