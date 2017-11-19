Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Bakanı Ömer Çelik, ''Her seferinde özür dilediler. Bu saygısızlığın affedilmeyeceğini ifade ettik. Bu memur NATO'dan uzaklaştırılmış. Olayın bununla sınırlı kalmasını istemiyoruz. FETÖ'nün yöntemlerine benzer bir yöntem bu. Araştırılacak, tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak. NATO'nun kurucu üyesiyiz, orada önemli bir gücüz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Gereği yapılırsa bu özürler somuta dönüşür'' ifadlerini kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik NATO skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, ''Genelkurmay Başkanımıza telefonla NATO'daki hadise bildirildi. Oradaki askerimizin geri çekilmesi talimatı verildi. Her seferinde özür dilediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza bu saygısınzlığın affedilmeyeceği, kabul edilmeyeceği ifade ettik.

Bunu yapan kişi memur NATO takbikatından uzaklaştırıldı. Olayın bununla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Bunun komuta zinciri yokmudur. Müttefik ülkelerin güvenliğinden sorumlu NATO'nun kendi takbikatının güvenliğini sağlayamaması gibi bir tablo ile karşı karşıya kalırız. Net mesajlar verildi. Tarafımızdan affedilir bulunmadığı ifade edildi. NATO'daki ilişkilerimize gölge düşürür nitelikte olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanımızı arayarak özür dilediler. Bu kişinin cezalandırlması konusunu takip edeceğiz.

'GEREĞİ YAPILIRSA...'

Onlar da bu kişinin bağlantılarını araştıracaklar. FETÖ'nün yöntemlerine benzer bir yöntem bu. Araştırılacak, tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak. NATO'nun kurucu üyesiyiz, orada önemli bir gücüz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Gereği yapılırsa bu özürler somuta dönüşür'' ifadelerini kullandı.