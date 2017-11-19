Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye için 2019'un bir kırılma noktası olacağını ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle bir reform gerçekleştireceğiz. Artık eskisi gibi olmayacak. Hükûmet sistemiyle bir reform gerçekleştireceğiz. Artık eskisi gibi olmayacak." dedi.