Türkiye için 2019'un bir kırılma noktası olacağını ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle bir reform gerçekleştireceğiz. Artık eskisi gibi olmayacak. Hükûmet sistemiyle bir reform gerçekleştireceğiz. Artık eskisi gibi olmayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eskisi gibi olmayacak
19.11.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,trabzon,
520954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520954.aspx
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