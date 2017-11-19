Türkiye için 2019'un bir kırılma noktası olacağını ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle bir reform gerçekleştireceğiz. Artık eskisi gibi olmayacak. Hükûmet sistemiyle bir reform gerçekleştireceğiz. Artık eskisi gibi olmayacak." dedi.