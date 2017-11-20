Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 13’ü tutuklu 33 sanık, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçundan yargılanıyordu.

15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce Malatya’da açılan soruşturmada kapsamında örgütün sözde mütevelli heyeti oldukları gerekçesiyle çoğunluğu işadamından oluşan sanıkların yargılanmasına başlanılmıştı.

Bugün görülen 12’inci duruşmada sanıklar ve avukatları son kez savunmalarını yaptı. Verilen aranın ardından mahkeme sanıklardan Mehmet T. hakkında etkin pişmanlıktan yararlanması ve

hakkında ceza vermeye yer olmadığını hükmetti. Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar S.I. ve N.E.E. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

Geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Muzaffer Erşan hakkında mahkeme, 5 yıl mahkumiyet kararı verirken sanıklardan Bayram Eken’e ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Yine mahkeme, firari işadamı Yakup Öztürk ile birlikte işadamları Nurettin Karabekmez, Kubilay Karaaslan, Gökhan Gökbulut ve Haşim Oskallıoğlu’na ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl

9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme diğer sanıklar İmdat Özçelik, Hasan Yıldız, Mustafa Akar, Osman Çekiç, Turgut Altın, Kaan Emre Öztaş, Halil Kayış, Suat Sarın ve Av. Turan Canpolat’a ‘Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10’ar yıl hapis cezası verilmesini hükmetti. Aynı suçtan tutuksuz yargılanan Ömer Fatin Nalçacı'ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken, adli kontrol kararının devamına hükmedildi.

Örgütün Malatya İl İmamı olduğu iddiasıyla yargılanan Yücel Yılmaz ile Zekai Işık’a ise ‘Silahlı terör örgütü yöneticisi’ olma suçundan 15’er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca T.A., İ.Ö., H.Y. ve M.A. hakkında ‘Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Alper D. hakkında ise 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Mahkeme heyeti, firari işadamı Yakup Öztürk hakkında tutuklama kararı da verirken, tutuklu sanıklar hakkında tutukluluklarının devamına hükmetti. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Davada yargılanan ve halen firar olan 10 ismin ise dosyası daha önce ayrılmıştı.