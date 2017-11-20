Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölge halkına yasağa uydukları için teşekkür edildi. Açıklamada, "İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hâle getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Kulp ilçesi; Alaca köyüne bağlı Meydan mezrası, Billurderesi mezrası ve Şenyayla mezrasında 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 05.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.