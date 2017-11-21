Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı 80 ekip, Pamukkale ilçesi Kınıklı, İstiklal, Değirmenönü ve İncilipınar mahallelerindeki günlükbirlik kullanılan apart ve evlere ani baskınlar düzenledi. Huzur ve güvenliğin sağlanması ve öğrencileri olumsuz etkileyecek faaliyetlerden korunması amacıyla il genelinde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Emniyetin Asayiş Bürosu'na bağlı çok sayıda sivil ve resmi personel katılırken, Yunus ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Ekipler, saat 20.00 ila 24.00 arasında yaptıkları şok baskınlarda, günlük kullanılan 50 apartı denetledi. Uygulama kapsamında 12'si yabancı olmak üzere toplam 130 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle kimlikleri sorgulandı. Uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi göz altına alındı.

Asayiş ekipleri, kapıları tek tek çalarak kimlik kontrol yaptı, günlük olarak kullanılan apartların kanuni gerekliliğini ve otel sisteminde olduğu gibi kimlik bilgilerinin emniyet yetkilileri ile paylaşılması konusunda tek tek uyarılar yaptı.



Uygulama kapsamında, emniyet birimleri, günlük kullanılan apartlarda güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak olarak apart işleten şahıslara toplamda 210 bin TL para cezası kesti.



Vatandaşların huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulamalarını devam edeceği bildirildi.