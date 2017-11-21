Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK'ün bu hafta cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Üst Kurul toplantısında, Beyaz TV'de önceki gün yayımlanan "Beyaz Futbol" programındaki Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri ele alınacak.

SPONSOR ÇEKİLDİ

Beyaz Futbol ve Derin Futbol'un sponsoru Sanica Boru'dan olay sonrası açıklama geldi.



Açıklamada şöyle denildi: "Kamuoyuna duyurumuzdur; Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."

Kütahyalı'nın 19 Kasım Pazar günü Beyaz TV 'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlara yönelik sözleri toplumda geniş tepkilere neden olmuştu. Boşnak vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getirirken, Balkan ve Boşnak dernekleri de yaptıkları açıklamayla Kütahyalı'yı kınamıştı.