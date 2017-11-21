Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifte YSK üyelerinin diğer kurumlarla bağlantısının kesilmesine ilişkin düzenlemeleri yer aldığı belirtilmişti. Teklife göre YSK üyesi sadece YSK üyesi olarak görev yapabilecek. Danıştay'dan ya da Sayıştay'dan gelen bir üyenin bu kurumlarla ilişkisi kesilecek.

Teklifteki bir diğer düzenlemenin 16 Nisan referandumunda tartışma oluşturan mühürlü-mühürsüz oylarla ilgili olması bekleniyordu. Oyların nasıl geçerli olacağına yönelik net ifadelerin teklifte yer alması öngörülüyor.