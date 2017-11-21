Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Delegasyonu Başkanı Berger başkanlığındaki büyükelçi heyeti, kentteki temasları kapsamında tarihi Göbeklitepe kazı alanında bulunan eserlerin de yer aldığı Şanlıurfa arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması etkinlikleri kapsamında atölye çalışmalarının sürdüğü müzede heyet, 2 metre boyunda, 1 metre enindeki Göbeklitepe tablosuna mozaik işledi. Kerpeten ile kestikleri mozaikleri tabloya özenle yerleştiren büyükelçilerin çalışma esnasında oldukça keyifli olduğu görüldü. Zaman zaman birbirleriyle şakalaşan büyükelçiler, sık sık da öz çekim yaptı. Berger, etkinliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede mozaik sanatını icra etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Mozaik işlerken adeta tarihe yolculuk yaptıklarını belirten Berger, "Burası tam anlamıyla canlı bir müze. Çünkü insanların buraya gelip mozaik yapmasına ve sanat öğrenmesine katkı sağlanıyor. Burada AB tarafından desteklenen bir mozaik atölyesi çalışması var. Hem sanatı hem de sanat eserlerini gösterebileceğiniz ama aynı zamanda da sanatı canlı olarak yaptırabileceğiniz bir müzeniz var. Bence bu iki şeyi bir araya getirmek mükemmel bir fikir" diye konuştu.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından büyükelçilerin emeklerinin de olduğu tablonun kentteki müzede sergileneceği öğrenildi.

