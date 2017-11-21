Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, bugün Bitez Adliyesi'ne gidip, dilekçelerini Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na teslim edip, partilerinden istifa etti. Aralarında MHP Bodrum İlçe Teşkilatı eski başkanlarından İlhami Karadağ, kapatılan Konacık Beldesi'nin MHP'li son belediye başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum eski ilçe başkanlarından Osman Yetgin, kapatılan Ortakent-Yahşi Beldesi'nin MHP'li son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin'in de bulunduğu istifa eden partililer, dilekçelerini teslim etmelerini ardından basın açıklaması yaptı.



YARIM ASIRLIK MHP'Lİ AĞIR KONUŞTU



İstifa eden MHP'liler adına basın açıklaması yapan İlhami Karadağ, "Yaklaşık 680 üyesi bulunan MHP Bodrum İlçe Teşkilatı'nda, bugün 250 kişi istifasını verdi. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Bizler bugün içimiz kan ağlayarak partimizden istifa ediyoruz" dedi.