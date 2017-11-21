Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları

Son 10 yılda yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde ulaşımın her alanında ve iletişimde ciddi bir ilerleme kaydettik.

Mobil, e-ticaret dünyada baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Son 4 yılda dünya ticaret hacmindeki pay 4 kat arttı.

E-ticaret çok yaygınlaşıyor. Büyüme katlanarak gidiyor çünkü çok büyük kolaylığı var. Her şeyi bir tuşla halledebiliyorsunuz.

E-ticarette sınır yok, küresel bir iş. Ülkemizde hukuki altyapı oluşturuldu. Bizim de e-ticarette hedefimiz 350 milyar TL'dir.