Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Bakanlık Müşavirliğine Talha Karakurt atandı.
Atama kararı resmi gazete'de
22.11.2017 - 04:15 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine Talha Karakurt’un atandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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521580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521580.aspx
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