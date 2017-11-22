Başbakan Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Yıldırım ve Laricani'nin, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmesi, basına kapalı 50 dakika sürdü.
Başbakan Yıldırım, Laricani ile görüştü
22.11.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, APA 10. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü.
Etiketler : binali yıldırım,haberler,başbakan yıldırım,
521768 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521768.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER