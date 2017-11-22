Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleştirilen Suriye zirvesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan PKK/PYD'nin süreçten dışlanmasının, altını bir kere daha çizdi.

Erdoğan, "Mill3i güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir." dedi.

"SİYASİ SÜREÇ KONUSUNDA MUTABIKIZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rusya ile yoğun diyaloğumuz devam ediyor. Bugün, değerli dostlarım Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile gerçekten kritik görüşmeler yaptık. Suriye'de ateşkesin tesis edilmesiyle ilgili attığımız adımları müzakere ettik.

Bugün gerçekleştirdiğimiz istişarede, Suriye'de güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini kararlaştırdık.

Bugünkü ortak açıklamamız, işbirliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır. Ancak bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır. Özgür,adil ve şeffaf bir siyasi süreç konusunda mutabıkız.

"ŞEFAF BİR SÜRECİN BAŞLAMASI İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"

Ulusal Suriye kongresi için çalışacağız. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararında tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak husunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki bu verimli işbirliğinin tüm bölgeye olumlu etki yapmasını, bölgedeki gerginlikleri ve mezhebi ayrışma riskini azaltmasını ümit ediyoruz.

"TERÖRİSTLERİN SÜREÇTEN DIŞLANMASI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Konuşmasına devam eden Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD'yi kast ederek, "Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin millî güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Millî güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Eli kanlı çeteyi meşru aktör olarak göremeyiz. Afrin'deki olumsuzlukların da giderilmesi Suriye'deki çözüm açısında önemli bir atlama noktası.