Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve patlamada yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu. Bazı sanık avukatları, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle bazı sanıklar esas hakkındaki savunmalarını yapamadıkları için mahkemeden süre talep etti.

Sanık avukatları, soruşturmanın derinleştirilmesi ve asıl faillerin bulunmasına yönelik taleplerini dile getirerek müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık avukatlarının savunmalarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk haline karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Büyükkasım'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya, 9 Şubat 2018'de devam edilecek.

Esas hakkındaki mütalaa

Davanın 7 Temmuz 2017'deki duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, 11 sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetlerini istemişti.

Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

İddianamede, ikisi Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. Bu istemin ardından, saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hastanede hayatını kaybetmiş, ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.