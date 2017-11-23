Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana merkezli 5 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Adıyaman’da iki farklı adrese Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kent merkezindeki bir adreste F.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şahıs adresinde bulunamadı. Gözaltına alınan şahıs, Adana Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.