Edinilen bilgiye göre, Adana merkezli 5 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Adıyaman’da iki farklı adrese Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kent merkezindeki bir adreste F.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şahıs adresinde bulunamadı. Gözaltına alınan şahıs, Adana Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.
Adıyaman'dan PKK operasyonu: 1 gözaltı
23.11.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana merkezli PKK/KCK terör örgütü operasyonu kapsamında Adıyaman’da 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adıyaman,pkk,
521965 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521965.aspx
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