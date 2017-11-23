Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bigadiç ilçesinde FETÖ ile iltisaklı dershanede müdür olarak görev yapan E.Ç'nin örgüt toplantıları düzenlediği, himmet, kurban, yardım topladığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.



Bigadiç Savcılığı talimatıyla Kocaeli'de yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor.