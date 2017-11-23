Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme aracı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'de 'ByLock' kullanan 12 şüpheli gözaltına alındı
23.11.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Kocaeli,FETÖ,
522139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522139.aspx
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