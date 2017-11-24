Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.10 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, inşaatta beton döken mikserin, kumandasının şarjını değiştirmek isteyen 34 yaşındaki Şevket Karakaya, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, 3’üncü kattan inşaatın asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Karakaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakaya’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.