Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz binlerce Rohingya Müslümanı ülkelerindeki baskı ve şiddetten kaçarak Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştı. Bangladeş, kendilerine sığınan 600 binden fazla Arakan Müslümanının ülkelerine geri dönmesi gerektiğini belirtiyordu. Myanmar ise ülkedeki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan yüz binlerce Rohingya Müslümanını, kabul etmeye yanaşmıyordu. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rohingyalı Müslümanların yaşadığı şiddeti önceki gün ilk defa etnik temizlik olarak nitelendirmiş, katliamlardan sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtmişti. Tarihinde birçok kez işgal ve zulümle karşılaşan Myanmar’ın Arakan Eyaleti’ndeki Rohingya Müslümanları, İngilizlerin İkinci Dünya Savaşı akabinde bölgeyi Burmalı Budist yönetime bırakmasının ardından sindirme ve imha politikalarının hayata geçirilmesi ile zulüm altında yaşıyor.