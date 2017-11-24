Ankara’da resim sergisi açılışı sırasında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.
19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da resim sergisi açılışı sırasında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.
Karlov’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.A.’nın “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı öğrenildi.