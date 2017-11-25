Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 130 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi. Edinilen bilgiye göre, KPSS'ye ilişkin daha önce toplam bin 3 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 şüpheli hakkında daha ayrı ayrı iddianame hazırladı. İddianameler, daha öncekiler gibi Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamelerde şüphelilere, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. İddianamelerin kabulü halinde şüpheliler 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Bazı şüphelilerin FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı bilgisine de iddianamelerde yer verildi. İddianamelerde, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianameler anımsatılarak, değişik yıllarda düzenlenen birçok sınavın sorularının FETÖ mensuplarınca ele geçirildiği belirtildi. Sınav sorularının kamu tarafından hazırlanan, kamu kurumunun tüzel kişiliğine ait ve muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığı kaydedilen iddianamelerde, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı vurgulandı.

Soruları sınavdan önce örgütlü olarak elde eden adayların kamuya ait malı kamuyu aldatarak ve haksız şekilde edinerek, kullandıkları ve haksız başarı elde ettikleri, bunun sonucunda ÖSYM'nin zarara uğradığı da iddianamelerde anlatıldı.

Dava açılan şüpheli sayısı bin 133 olacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. 583 sanığı kapsayan iddianamelerin ardından başsavcılık, 420 kişi hakkında yine ayrı ayrı dava açmış, dava sayısı 427, toplam şüpheli sayısı ise bin 3'e yükselmişti. Son iddianamelerin kabulü halinde, Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin toplam dava sayısı 557, toplam şüpheli sayısı ise bin 133 olacak.