Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyun şirketleri söz konusu oyunlarda geçen İslamofobik öğelerin kaldırıldığını açıkladı

Yerli dijital oyunların geliştirilmesi için teşvik süreci başlıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de, "Dünya devi haline gelmelerini istiyoruz" diyerek desteklediği yerli oyunlar şiddet içermeyecek. Dijital oyunlarda tarihi olaylara ve millî kültür öğelerine daha fazla yer verilecek.

MİLLÎ DEĞER VURGUSU

21. yüzyıl dünyasında gençlerin vazgeçemediği tutkuları arasına girmeyi başaran ve 100 milyar dolarlık ekonomik hacmiyle Hollywood sinema sektörünün önüne geçen bilgisayar oyunlarının yerli üretimleri için harekete geçildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine 500 milyon dolarlık ihracat katkısı yapan dijital oyun sektöründeki yerli firmalara verilecek desteklerle gençlere yeni istihdam alanları oluşturulacak. Yerli dijital oyunların içeriklerinde tarihi olaylara, şahsiyetlere ve millî kültür öğelerine daha fazla yer verilecek.

İÇERİKLER ÇIKARILDI

Son dönemde dijital oyunlar aracılığıyla yayılan İslamofobik içeriklerin artması ve gelen yoğun itirazlar sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı girişimler de sonuç verdi. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından oynanan Call of Duty Modern Warfare-2, Counter Strike, Tekken Tag Tournament ve Zach&Wiki isimli oyunlarda bulunan ve Müslümanlar tarafından büyük tepki çeken İslamofobik içerikler oyunlardan kaldırıldı. Yapımcı firmalar oyunlarda yer alan İslamofobik öğe ve ses efektlerinin yapılan güncellemeyle birlikte oyunlardan çıkarıldığını açıkladı.

ANİMASYONLAR TEŞVİK EDİLECEK

Yapımların gençlerin becerilerini destekleyecek şekilde hazırlanması sağlanacak. Türk tarihinde önemli bir yer tutan tarihi mekânlara ilişkin yapımların ortaya çıkması sağlanacak. Gençlerin ve çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip çizgi film ve animasyonların üretilmesi de teşvik edilecek.

100 milyar $

Dijital oyun pazarı

700 milyon $

Türkiye'de pazar büyüklüğü

30 milyon

Türkiye'de oyun oynayan sayısı