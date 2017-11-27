Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini 'dönüm noktası' olarak tanımladı.Bozdağ, Türkiye'nin Trump'ın daha fazla silah verilmemesi yönündeki sözlerinin takipçisi olacağını belirtirken, YPG'ye verilen silahların da geri alınması gerektiğini söyledi.

Bozdağ, Rıza Sarraf davasına ilişkin şunları söyledi;

"Bu dava tamamen siyasi bir davadır. Rıza Sarraf davası çok net bir şekilde tartışmasız Türkiye'ye kumpastır. Dosya'da geçerli bir delil yok. FETÖ ile ABD işbirliği yapıyor. Burada hedef Türkiye'dir.