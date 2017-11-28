Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ı, Londra Stansted Havalimanı'ndan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'ye hareket etti.