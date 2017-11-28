Başbakan Yıldırım'ı, Londra Stansted Havalimanı'ndan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile diğer yetkililer uğurladı.
Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'ye hareket etti.
Başbakan Yıldırım İngiltere'den ayrıldı
28.11.2017 - 01:09 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile TSİ 00.55'te İngiltere'den ayrıldı.
Başbakan Yıldırım'ı, Londra Stansted Havalimanı'ndan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile diğer yetkililer uğurladı.
Etiketler : başbakan,binali yıldırım,ingiltere,
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