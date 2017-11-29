Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Meclis’te basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin ‘Eğitim de bu kadar yapboz olur mu?’ sorusuna Yılmaz “Hiç de yapboz değil. Hep bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir gün doğuyor. Bir öncekinin tekrarı yok. Biraz haksızlık yapıyorsunuz. Öyle bir durum yok. Yapmayın. Türkiye neredeydi nereye geldi! Daha yeni bir okuldan geldim. Öğretmenlere sordum memnun, öğrencilere sordum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz. Ben Türkiye’de yaşıyorum” cevabını verdi. Basın mensubunun, ‘Ama sistem konusunda’ şeklindeki sorusuna ise, Bakan Yılmaz “Ama şu önyargıyı kırabilmek mümkün değil. Yoksa vatandaşa gidin hepsi memnun” şeklinde cevap verdi. ‘Bu sınav sistemi üzerine yeni çalışmalarınız devam diyor mu?’ sorusuna ise Yılmaz, “Vatandaşın, öğrencinin talebi böyle değil miydi” dedi. Yılmaz ayrıca, ‘Son nihai hâli midir, sistem olarak’ sorusuna ‘Evet’ cevabını verdi. ‘Biraz süreden şikâyet vardı’ sorusuna ise Bakan Yılmaz “İnsaf ya kimisi de fazla diyor” şeklinde yorum yaptı.