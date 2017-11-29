Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ ANKARA - Meclis’te AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da son zamanlarda kulağına sıkça geldiğini açıkladığı durumu partililerle paylaştı. Erdoğan, bazı kimselerin kendi ismini kullanarak taleplerde bulunduğunu belirterek “Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Ben birine bir şey söyleyeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok” dedi.

Kendi ismini kullanarak taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesini isteyen Erdoğan, “Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin için sığınmaya çalışıyor: Beyefendi, Cumhurbaşkanımız böyle istiyor veya Külliye böyle istiyor. Bu yöntemin her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Ben birine bir şey söyleyeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok, bunu bizzat kendim yaparım. Bırakınız Türkiye’yi dünyada bu konuda açık yürekli kararlı liderleri az görürsünüz. Bu kadar net. Kafasında 40 tilki dolaştırıp kuyruklarını birbirine değdirmeyen riyakârlardan olmadık olmayacağız. Bu da böyle biline” dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor sözü, âdeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi hâline dönüştü. Kim olursa olsun, problem çözme makamında olduğu hâlde sürekli şikâyet eden, bizi bahane ederek kendini temize çıkarmaya çalışan herkes benim gözümde başarısız kişidir. Bunu böyle bilin. Bakan bakanlığını tıkayacak, bürokrat bürokratlığını tıkayacak ondan sonra da suçu bize atacak. Arkadan başka işler çevirmek asla tarzım değildir. Tarzımız doğruya doğru yanlışa yanlış demektir. Şahsımın adı kullanılarak kurallar kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Ben bir bürokratımı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koyun. Adımı kullanarak size kim geliyorsa benden bir telefon almıyorsanız bana sorun. Bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak? Bu bizim siyaset etme anlayışımıza terstir. Bunu yapanlar hepsi sahtekârdır, dolandırıcıdır. Bunlara yol vermeyin.”



CUMHURBAŞKANI’NDAN TRUMP’A:

Aramazsa ararım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Cuma günü ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi. Erdoğan, “Bu uzun zamandır ilk defa ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşme oldu. PYD’den FETÖ’ye, savunma iş birliğine kadar pek çok hususu konuştuğumuz bu görüşmenin devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız” dedi. Trump’ın bu hafta içinde kendisini arayacağını ilettiğini belirten Erdoğan, “Trump aramazsa ben arayacağım” diye konuştu.