Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de esastan görülmeye başlayan ve işadamı Reza Zarrab’ın şahit olarak dinleneceği Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasının Amerikalı Savcı Yardımcısı David Denton’un âdeta bir FETÖ elemanı gibi suçlamalarda bulunması dikkat çekti. Zarrab’a mahkemeye şahit olarak sunan Amerikalı Savcı, bugüne kadar Zarrab hakkında yaptığı bütün suçlamaları geri çekerek aynı suçlamaları bu sefer Atilla’ya yöneltti. Bu da davanın amacının hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu bir defa daha ortaya koymuş oldu. Duruşma boyunca Amerikalı Savcı’nın çelişkileri bununla da kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki ses kayıtlarından oluşan delilleri ABD’ye götürdüğü belirlenen FETÖ firarileri eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ve CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir de Amerikalı savcı tarafından şahit olarak gösterildi. Amerikalı Savcı, Canıtez ve Aydemir’i jüriye birer “kahraman” olarak sundu. Bilindiği gibi Aykan Erdemir, bir CHP heyetinin, 2013 yılında ABD’ye yaptığı bir ziyarette FETÖ’nün ABD’deki en önemli organizasyonlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türk Topluluğu (TAA) yöneticileriyle bir araya gelmesini sağladığı ve bu forumda Türkiye aleyhinde konuşmalar yapıldığı Türk basınına yansımıştı.



BİLİRKİŞİLER İSRAİLLİ

Bu arada, Türkiye düşmanlığı ile bilinen İsrail yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı’nın (FDD) Başkanı Mark Dubowitz ve kıdemli başkan yardımcısı Jonathan Schanzer’in davada bilirkişi olarak yer aldığı da ortaya çıktı. Bu skandalla birlikte CHP’li Erdemir’in aynı zamanda bu Türkiye düşmanı İsrail yanlısı FDD’nin üyesi olduğu ve “Türkiye Programı Uzmanı” ünvanıyla raporlar hazırladığı belirlendi. Türkiye aleyhinde ne kadar kurum ve kişi varsa hepsini mahkemeye yığan Amerikalı Savcı Yardımcısı David Denton, ses kayıtlarını alan FETÖ üyesi polislerin “görevlerini yaptığını” savundu ve o polislerden birinin de mahkemede şahit olarak ifade vereceğini söyledi. Böylece jürili duruşmaların ilk gününde ortaya çıkan tablo, “davanın siyasi bir ajandayla şekillendiği” ve “FETÖ bağlantılı isimlerin temin ettiği bazı deliller üzerine kurgulandığı” tezinin bir iddia değil gerçek olduğunu ortaya koymuş oldu. Amerikalı Savcı Denton’ın Türkiye aleyhindeki ses delillerini hararetle savunma üzerine Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco’dan ilginç bir çıkış geldi. Rocco, jüri üyelerine “ABD’li savcılar bu ülkede dinleme yapıp elde ettikleri ses kayıtlarını hükûmetten habersiz başka bir ülkeye verse ve bunlar delil olarak kullanılsa ne yapardınız?” sorusunu yöneltti.