Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zarrab, ayakları kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle getirildiği duruşma salonunda tanık koltuğuna oturtuldu. Önce savcılar, sonra da Atilla’nın avukatları tarafından sorgulanan Reza Zarrab, savcılıkla iş birliğine karar vermesinin 3 temel amacı olduğunu ifade etti. Bunları, “Tamamen doğruları söylemek”, “ABD ile iş birliği yapmak” ve “Bir daha suç işlememek” olarak sıraladı. ABD yaptırımlarını delme konusundaki soruya ise şu cevabı verdi: “İran’ın petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirlerle, uluslararası ödemelerini yaptım. Gaz gelirlerinin toplandığı Halk Bankası’ndan çıkararak bu ödemeleri gerçekleştirdim.” Zarrab, Hakan Atilla’ya yönelik de “Ambargonun nasıl delineceği konusunda yol gösterdi” iddiasında bulundu.