Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da beyne giden damarda oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal 3 kez ameliyat edilmiş ve daha sonra ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş geçen hafta CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmış ve "Şu anda yoğun bakımdan çıkmış durumda. Yoğun bakım yapılmıyor. Yoğun bakımlık bir tedavisi yok ancak biz özellikle yoğun bakım ünitesinde tutuyoruz. Enfeksiyonlara karşı korumak için hem de yoğun bir ziyaret trafiğinin onun tedavisini aksatacağını düşünüyoruz. O nedenle yoğun bakım ünitesinde tutacağız Deniz Bey'i." açıklamasında bulundu. "Fizik tedavi için ne kadar bir süre öngörülüyor?" sorusu üzerine de İbiş, "Bu tabii ki hastanın uyumuna göre değişebiliyor. Ama toplam fizik tedavi uygulaması 2 aylık bir süreç olarak arkadaşlar tarafından söyleniyor. Ama bu hastadan hastaya da değişiklik gösterebiliyor. Ben Deniz Bey'de o sürenin çok uzamayacağını düşünüyorum." demişti.

İbiş açıklamasının devamında "Bu noktada ailenin de talebi üzerine yurt dışında bu uygulamaların yapılması konusu bizim tarafımızdan da uygun görüldü. Bu yönde bazı merkezlerle görüşmeler sürdürülüyor. Sanıyorum bir hafta 10 gün içerisinde en geç, o süreçte tamamlanmış olacak. Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamasının yurt dışında devamı bu şekilde sağlanmış olacak. Tabii ki nakledilinceye kadar Deniz Bey yoğun bakımda tutacağız" ifadelerine yer vermişti.

ALMANYA'YA GÖTÜRÜLECEK

Hastaneden yapılan açıklamada Baykal'ın sağlığının her gün daha iyiye gittiği ifade edilirken, tedavisine Almanya'da devam edileceği ifade edildi.