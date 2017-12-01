Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Danıştay Tetkik Hakimi Ömer Kaya, Danıştay Üyesi Zeki Yiğit'in odasında 1 Şubat 2012'de ele geçirilen dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtayın daha önce verdiği aynı cezaya ilişkin hükmü usulen bozmasının ardından Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Remzi Demir, sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.Kaya ise suçlamaları kabul etmedi, mahkumiyetinin istenmesinin adalete uymadığını ileri sürdü ve beraatini istedi.Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı, Yiğit'e yönelik "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek" ve dinleme cihazı koyarak "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından, çeşitli ceza artırımı ve takdiri indirim maddelerini de uyguladıktan sonra toplam 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.