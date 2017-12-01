Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakınlarına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Fatih Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KK'nın skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yalancılığı bugün dağıttıkları kağıtlarla tevsik olundu. Bu kağıtların KK'nın iddiaları ile yakından uzaktan bir alakası yok. Yalanlarının ve iftiralarının faş olmasının şoku ile başı kesilmiş tavuk gibi oradan oraya koşuşturuyorlar. Çember daralıyor KK için. Düştüğü sefalet çukurunda batmaya devam ediyor. Bu zatın çirkin bir kumpasla oturduğu koltuğu koruması artık çok zor. Bu kadar büyük bir rezalete kendi tabanının da müsamaha göstermesi mümkün değil. Kasetle geldi, öyle görünüyor ki elinde salladığı kağıtlardan yapılacak gemiye binip gidecek. Türk siyasi tarihine alnındaki FETÖ'cü damgası ile kara bir leke olarak geçecek."