Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu Masası Sözcüsü Eric Pahon “ABD, Türkiye’yi tehdit edebilecek bütün silahları PYD/PKK’dan geri alacak” sözleri gözleri yine terör örgütünün elindeki silahlara çevirdi. Güveniler kaynaklardan alınan bilgilere göre Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından oluşturulan silah depoları ve sevkiyat güzergahları belirlendi. Buna göre, örgüt, nisan 2016’dan bu yana Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından ve Haseke’deki kurduğu Rümeylan ve Halep’in doğusundaki Harab Işk üslerinden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), askeri yardımlarını alıyor. Örgüt, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Simelka’dan giren ağır silahlar, mayına dayanıklı muharip zırhlı araçlar, yakıt ve askeri amaçla kullanılan prefabrik konteynırları depolara naklediyor. Verilen silahlar terör örgütü tarafından işgal bölgelerine göre belirlenmiş 13 ana depoda saklanıyor.

ABD ÜSLERİNDE EĞİTİM

ABD güvenlik kurumları, askeri yardım sağlamanın yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ile, 10 noktada terör örgütü ile aktif işbirliği içerisinde. Büyük çoğunluğu Irak sınırından Halep’e uzanan M4 otoyolu üzerindeki üsler de PYD/PKK’ya silah aktaran noktalar arasında. Rümeylan’daki havaüssü aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde konuşlanan CENTCOM güçleri ve uzmanlarının bulunduğu Tel Beyder, Harap Işk, Aynularab ve Tel Ebyad üsleri dışında, Sırrin ile Şedadi’deki Cibse konutlarında da örgüt için depolama yapılıyor. Söz konusu noktalardan hem ABD güçleri hem de örgüte silah sevk ediliyor. Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa ilçesinde konuşlanan CENTCOM askerleri ve uzmanları ise çeşitli noktalarda PYD/PKKlılara çok namlulu roketatar, topçu ve karadan karaya füze eğitimi veriyor.

TSK’DA YOK, PYD’DE VAR

CENTCOM’un DEAŞ ile mücadele gerekçesi ile terör örgütüne sağladığı silah ve mühimmatın büyük kısmı ise henüz kullanılmadı. Bu yardımlar, Türkiye sınırına 21 kilometre mesafedeki Harab Işk’ta saklanıyor. PYD/PKK’ya sağlanan silah ve araçlar arasında çok namlulu roketatarlar ve füze rampaları, 80 ve 120 mm havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, ABD yapımı BGM-71 TOW-Anti tank füzeleri, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansız hava gözlem araçları ile Türkiye’nin çeşitli defa talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzeleri bulunuyor. Pentagon Orta Doğu Masası Sözcüsü Eric Pahon önceki gün “Kategorik olarak, müttefikimiz Türkiye’yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız. Bunların envanteri Türklerde var” açıklamasında bulundu. Pahon, PYD/PKK’ya verilen ve çatışma malzemesi olmayan dozer, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) kazıcıları ile Humvee olarak bilinen personel taşıyıcılarının geri alınmayacağını belirtti. Pahon, bununla birlikte, MRAP tipi zırhlı araçların yanı sıra makineli tüfekler, roketatarlar ve “zırhlı araçlara karşı koyabilecek diğer silahları” toplayacaklarını kaydetti. Askeri uzmanlar “Envanter ve rakam konusunda bilgi verme yetkim yok” diyen Pahon’un sözlerinin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.