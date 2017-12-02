Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin'in kırsal alanında 29 Kasım'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 9 uzun namlulu silah, tabanca, 110 kilogram patlayıcı, 15 roket mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 8 el bombası, 4 şarjör, 5 bin 200 fişek, 18 roketatar sevk fişeği, elektrikli fünye irtibatlı 250 gram patlayıcı, çok sayıda fünye, 100 metre infilaklı ve saniyeli fitil, 5 elektronik devre düzeneği, telsiz, 4 dürbün, çok sayıda iletişim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.



Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek.