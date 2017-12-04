Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

İddianamede, FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan ByLock’u bütün aile fertlerinin kullanması dikkat çekti. Şüpheli Kübra Nur B’nin kendisi, eşi, annesi ve 2 kardeşinin ByLock kullanıcısı olduğu iddianamede yer aldı. Kübra Nur B. ile annesi Seher T’nin asker olan baba Baki Yavuz T. adına kayıtlı olan telefon hatlarına ByLock yüklettikleri bildirildi. Ayrıca aile üyelerinden bir kısmının örgüt elebaşı Gülen’in talimatı üzerine Bank Asya’ya para yatırdıkları tespit edildi. Anne Seher T’nin ise FETÖ’nün firari Ege Bölgesi imamı olan “avukat abi” kod adlı Bekir Baz’la telefon irtibatının olduğu ortaya çıktı. İddianamede baba Baki Yavuz T. üzerine kayıtlı olan ve ByLock tespiti yapılan telefon hattını kızının kullandığını ileri sürdü. Savunmasında örgüt ablalarından bazılarının adını veren şüpheli Kübra Nur B. ise, ifadesinde ByLock kullanıcısı olmadığını söyleyerek, suçu eşine attı ve “Eşim benim telefonuma zaman zaman bakıyordu ve kullanıyordu. O kullanmış olabilir” dedi.