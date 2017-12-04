Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel merkezinde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan BBP heyetini konuk etti
04.12.2017 - 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Mustafa Destici,BBP heyeti,
524832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524832.aspx
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