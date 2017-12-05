Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “7061 sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

Söz konusu kanunla Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmakla yetkilendirildi.