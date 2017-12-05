Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, Ö.F.G, M.B, S.S. ve O.V. tutuklandı. Diğer zanlılar ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 29 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alınmıştı.